Сети водоснабжения на Октябрьском проспекте готовы на 90 процентов

К августу в рамках проекта комплексного развития Октябрьского проспекта «ПКС-Водоканал» реализовали реконструкцию сетей водоснабжения в районе на 90 процентов. С ходом работ ознакомился Первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, который посетил Карелию с официальным визитом в составе делегации Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева.

Александр Ломакин осмотрел объекты ветхого фонда в районе Октябрьского проспекта, предназначенные к сносу. В ближайшие годы на их месте появится новая многоэтажная застройка, которая в разы увеличит нагрузку на инженерную инфраструктуру, а значит требует модернизации существующих сетей водоснабжения и водоотведения.

Виталий Остапчук на месте рассказал руководителям о ходе реконструкции сетей

За девять месяцев работы над проектом комплексного развития района строители кроме канализации модернизировали почти 6,4 км сетей водоснабжения. Средний возраст коммуникаций, которые заменила компания, составил около 60 лет. В связи с будущей застройкой и развитием Октябрьского проспекта специалисты увеличили пропускную способность линий водоснабжения в центре района на улицах Мелентьевой, Московская, Советская и на проспекте Октябрьский,

– подчеркнул технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук.

К концу июля компания закончила монтаж почти 1,9 км водопровода на участках от ул. Мелентьевой до ул. Московская, а также от ул. Советская до пр. Октябрьский. Завершает работы на разводящих сетях водопровода, по которым вода от насосных станций подводится к жилым домам и инфраструктурным объектам. На очереди – подключение новых коммуникаций к существующим сетям района.