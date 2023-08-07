Сети водоснабжения на Октябрьском проспекте готовы на 90 процентов
К августу в рамках проекта комплексного развития Октябрьского проспекта «ПКС-Водоканал» реализовали реконструкцию сетей водоснабжения в районе на 90 процентов. С ходом работ ознакомился Первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, который посетил Карелию с официальным визитом в составе делегации Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева.
Александр Ломакин осмотрел объекты ветхого фонда в районе Октябрьского проспекта, предназначенные к сносу. В ближайшие годы на их месте появится новая многоэтажная застройка, которая в разы увеличит нагрузку на инженерную инфраструктуру, а значит требует модернизации существующих сетей водоснабжения и водоотведения.
За девять месяцев работы над проектом комплексного развития района строители кроме канализации модернизировали почти 6,4 км сетей водоснабжения. Средний возраст коммуникаций, которые заменила компания, составил около 60 лет. В связи с будущей застройкой и развитием Октябрьского проспекта специалисты увеличили пропускную способность линий водоснабжения в центре района на улицах Мелентьевой, Московская, Советская и на проспекте Октябрьский,
– подчеркнул технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук.
К концу июля компания закончила монтаж почти 1,9 км водопровода на участках от ул. Мелентьевой до ул. Московская, а также от ул. Советская до пр. Октябрьский. Завершает работы на разводящих сетях водопровода, по которым вода от насосных станций подводится к жилым домам и инфраструктурным объектам. На очереди – подключение новых коммуникаций к существующим сетям района.