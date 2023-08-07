Клещи укусили более 60 человек за неделю в Карелии

За прошедшую неделю в медицинские организации Карелии обратились 62 человека, которых укусили клещи. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

Всего в этом году за помощью к медикам по поводу клещей обратились 1929 жителей и гостей республики. В Петрозаводске зарегистрировано 607 обращений, пострадали 162 ребенка.

Присасывания клещей зафиксированы во всех районах Карелии.

С начала сезона подтверждены 14 случаев клещевого боррелиоза и 18 случаев энцефалита. // Фото «Петрозаводск говорит»