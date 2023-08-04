04 августа 2023, 12:25
На Неглинке в Петрозаводске проведен второй этап дезинфекции
Жителей карельской столицы просят не появляться в опасной зоне, где был выявлен птичий грипп
Сегодня, 4 августа, в Петрозаводске на берегу Неглинки в парке 50-летия пионерской организации был проведен второй этап дезинфекции после обнаружения очага птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.
При мониторинге территории парка трупов птиц обнаружено не было. Карантинные посты и ограничения сняты.
При этом жителей карельской столицы просят в течение 21 дня минимизировать посещение опасной зоны, не подкармливать птиц и не контактировать с ними.
Помимо этого, специалисты начали обход домашних хозяйств в Петрозаводске и в Прионежье, в которых содержится домашняя птица.
Напомним, очаг высокопатогенного гриппа птиц был выявлен на Неглинке накануне. Доступ к опасной зоне был закрыт. // Фото «Петрозаводск говорит»