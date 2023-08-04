На Неглинке в Петрозаводске проведен второй этап дезинфекции

Сегодня, 4 августа, в Петрозаводске на берегу Неглинки в парке 50-летия пионерской организации был проведен второй этап дезинфекции после обнаружения очага птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

При мониторинге территории парка трупов птиц обнаружено не было. Карантинные посты и ограничения сняты.

При этом жителей карельской столицы просят в течение 21 дня минимизировать посещение опасной зоны, не подкармливать птиц и не контактировать с ними.

Помимо этого, специалисты начали обход домашних хозяйств в Петрозаводске и в Прионежье, в которых содержится домашняя птица.

Напомним, очаг высокопатогенного гриппа птиц был выявлен на Неглинке накануне. Доступ к опасной зоне был закрыт. // Фото «Петрозаводск говорит»