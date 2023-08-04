Карелия готовится к участию в Международной выставке-форуме «Россия»

В 2023 году главной выставке страны исполняется 84 года. ВДНХ — это визитная карточка Москвы, масштабное многофункциональное пространство, которому нет аналогов в мире. Здесь на одной территории в 325 гектаров разместились исторические павильоны, современные музейно-выставочные пространства, зеленые зоны и объекты ландшафтного искусства.

С момента открытия в 1939 году выставка была территорией демонстрации передовых достижений страны. Эта традиция продолжается и в наши дни. 29 марта вышел Указ Президента РФ Владимира Путина «Об Организационном комитете по подготовке и проведению Международной выставки-форума «Россия»», в котором он поручил провести на ВДНХ Международную выставку-форум «Россия».

С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года выставка станет главным местом демонстрации важнейших достижений разных регионов страны в сферах экономики, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, науки и культуры. Участниками Международной выставки-форума «Россия» будут федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны.

К участию в выставке готовятся все субъекты России. Республика Карелия – не исключение. Экспозиция республики расскажет посетителям о традициях, истории и культуре региона, презентует туристический, научный и промышленный потенциал, представит наиболее яркие проекты, реализованные в республике в последние годы. В рамках выставки будет проходить целый спектр интерактивных мероприятий: мастер-классы, викторины, квесты. Они будут проводиться не только в помещении, но и на уличных площадках. Так, рядом с павильоном установят макет карельского дома в натуральную величину, половина которого будет выполнена в традиционном карельском стиле, другая – из современных материалов.

Познакомиться подробнее со всеми экспозициями и мероприятиями ВДНХ можно на официальном сайте.

В предстоящие выходные 5 и 6 августа ВДНХ будет отмечать 84-летие. Программа праздника здесь.

Фото: пресс-служба правительства РК