Шандаловича поразил кабинет физики в строящейся школе в Медгоре

Идет к завершению строительство новой школы в Медвежьегорске, сообщил председатель Законодательного собрания Карелии, секретарь реготделения «Единой России» Элиссан Шандалович на своей страничке в соцсети. В новой школе на 1100 мест начали обустраивать волейбольную и баскетбольную площадки, стадион, ограждение. В ближайшее время приступят к установке тренажеров карельской компании MB Barbell, опор уличного освещения.

Параллельно ведутся отделочные работы, монтаж оборудования и благоустройство пришкольной территории, рассказал парламентарию представитель компании «КСМ», руководитель проекта Евгений Скубилов.

Каждый раз, когда бываю здесь, чему-то удивляюсь. Сегодня поразил кабинет физики: для проведения практических работ предусмотрены даже подвесные опускающиеся консоли, практически как в современных операционных,

- пишет Шандалович.

Большой актовый зал в школе будет как в хорошем доме культуры. Площадь – более 400 квадратных метров. За сценой – комната режиссера и костюмерные. Световое и музыкальное оборудование, одежда сцены уже заказаны, кресла ждут установки.

Отдельное внимание к безопасности. На территории школы установят более 150 камер видеонаблюдения.

Срок сдачи объекта – конец этого года. Благодарю строителей за соблюдение графика работ и за то, что всё делается качественно, с душой и надолго. Уверен, «КСМ» не подведет!

- подчеркнул спикер парламента.

В сентябре 2024 года в новой школе прозвенит первый звонок. В Карелии благодаря нацпроекту «Образование» школы также строятся в Суоярви и Кеми. А школу в Деревянке откроют уже 1 сентября.