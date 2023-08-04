Дрифтер нарисовал на асфальте круги в центре Петрозаводска

Ночью 3 августа в Петрозаводске дрифтер устроил шоу на проспекте Ленина. Выступление попало в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобилист выехал на перекресток проспекта Ленина и улицы Анохина и нарисовал несколько кругов на асфальте, после чего уехал по своим делам.

Горожане уже призвали водителя вернуться и отмыть асфальт после своей выходки. // Фото: скриншот видео CityLink