Вандалы разрушают Воттоваару

На скальном массиве Воттоваары рядом с Суккозером находится памятник природы регионального значения, на котором развешены стенды, где прямо обозначено, что здесь объект, имеющий статус охраняемой территории.

Однако, кроме развешивания табличек, республика не делает там абсолютно ничего. На горе жгут костры из реликтовых сосен, оставляют мусор, и уже дошло до прямого вандализма.

Артефакт, именуемый «шахматы», состоящий из не очень тяжелых камней, разрушен. Дело в том, что саамы устанавливали сейды на покатых скальных массивах, и если сейд не весом в тонну, то его вполне можно скатить под гору, что и совершили на бесконтрольном объекте.

Благо, все валуны находятся тут, же и их можно восстановить, к тому же понятны места на которых они стояли – остались характерные пятна. Но прошло уже около десяти дней со дня преступления и никто ничего не делает.

Туристическая Карелия разрушается. (Видео)