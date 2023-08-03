Утку с признаками птичьего гриппа нашли в пойме Неглинки

В пойме Неглинки в Карелии найдена утка с признаками птичьего гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своем Telegram-канале. Он ссылается на Минсельхоз республики.

Грипп птиц - острая инфекционная особо опасная болезнь, передаваемая человеку от животных, напомнил Охлопков. Он призвал жителей республики соблюдать меры предосторожности.

Необходимо соблюдать правила личной гигиены. Приобретенное сырое мясо птицы или яйца нельзя хранить вместе с продуктами, которые не будут подвергаться тепловой обработке. Следует избегать контакта с подозрительной птицей. Покупать мясо стоит только в местах санкционированной торговли. // Фото: unsplash.com / Ravi Singh