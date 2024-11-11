Психиатр-нарколог посоветовал, как избежать осенней депрессии

Психиатр-нарколог Руслан Исаев рассказал aif.ru, какие продукты могут помочь справиться с осенней хандрой, возникающей из-за короткого светового дня.

— Свет стимулирует выработку серотонина, нейромедиатора, который отвечает за хорошее настроение. Поэтому связь с уровнем витамина D в организме прямая: если его недостаточно, стоит восполнить этот дефицит, чтобы поддержать нормальный уровень серотонина,

— пояснил врач в интервью.

Для пополнения запасов витаминов он порекомендовал включить в рацион продукты, насыщенные омега-3 жирными кислотами и витаминами B и D. К таким продуктам относятся лосось, морепродукты, брокколи, цветная капуста, грецкие орехи и фасоль.

Кроме того, специалист посоветовал придерживаться распорядка дня, оставаться физически активным и поддерживать общение с близкими. // фото: pexels.com