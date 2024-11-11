Еще одну школу в Карелии перевели на дистант

В Сегеже учащихся школы №5 отправили на дистант. Учебный процесс в школе приостановили с 11 по 22 ноября по постановлению главного государственного санитарного врача в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах. Меры ввели из-за высокого уровня заболеваемости среди обучающихся.

Ученики с 1-го по 11-й класс будут учиться на дому. Также под запретом кружки, секции, допобразование, участие и проведение массовых мероприятий.

Ранее карантин продлили в школе №8 в Кондопоге из-за внебольничной пневмонии. // фото unsplash.com/ Dawid Malecki