11 ноября 2024, 11:11
Еще одну школу в Карелии перевели на дистант
До 22 ноября учащиеся сегежской школы будут учиться из дома
В Сегеже учащихся школы №5 отправили на дистант. Учебный процесс в школе приостановили с 11 по 22 ноября по постановлению главного государственного санитарного врача в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах. Меры ввели из-за высокого уровня заболеваемости среди обучающихся.
Ученики с 1-го по 11-й класс будут учиться на дому. Также под запретом кружки, секции, допобразование, участие и проведение массовых мероприятий.
Ранее карантин продлили в школе №8 в Кондопоге из-за внебольничной пневмонии. // фото unsplash.com/ Dawid Malecki