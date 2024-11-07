Карантин в кондопожской школе продлили

Карантин в школе №8 в Кондопоге продлили из-за выявления новых случаев внебольничной пневмонии среди учеников. Об этом сообщили в официальной группе образовательного учреждения.

После анализа ситуации с заболеваемостью врио заместителя главного государственного санитарного врача РК в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах продлила ограничительные мероприятия. Образовательный процесс в школе приостановили с 11 до 16 ноября. Все это время дети с 1 по 11 классы должны будут находиться на дистанте.

Продлением карантина рассчитывают предупредить дальнейшее распространение внебольничной пневмонии среди учащихся и персонала. На учебу школьники должны выйти 18-го числа. // фото freepik.com