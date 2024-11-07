Минздрав оценил уровень заболеваемости туберкулезом в Карелии

Показатель заболеваемости туберкулезом граждан, постоянно проживающих на территории Карелии, с начала года составляет 10,7 на 100 тысяч населения. За аналогичный период прошлого года - 14. В региональном минздраве отмечают, что заболеваемость в Карелии ниже среднероссийского показателя.

В 2022 году самая высокая заболеваемость туберкулезом фиксировалась в Медвежьегорском и Кондопожском районах, в 2023 году – в Пряжинском и Олонецком. В минздраве объяснили это активным проведением флюорографии в этих районах, так как быстрая смена мозаичности не характерна для статистики по этой хвори.

Важную роль играет диагностика и профилактика заболевания, междисциплинарное взаимодействие. // фото unsplash.com/ Robina Weermeijer