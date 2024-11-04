Заболеваемость ОРВИ в Карелии пошла вверх

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вирусами в Карелии. За 44 неделю в регионе зарегистрировано 110 случаев коронавируса и 5596 случаев ОРВИ.

Уровень заболеваемости среди совокупного населения превышает эпидпорог на 10%. В Петрозаводске за неделю зафиксировано 3246 случаев ОРВИ, что выше эпидемического порога на 10%. Из-за повышенной заболеваемости была приостановлена деятельность двух групп в двух детских садах.

Как следует из представленных данных в республике циркулируют риновирусы, вирусы парагриппа, COVID-19, сезонный коронавирус, аденовирусы, бокавирусы. Случаев гриппа пока нет. // фото «Петрозаводск говорит»