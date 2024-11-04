Инфекционист назвал признаки вируса Коксаки

Инфекционист Евгений Тимаков перечислил симптомы вируса Коксаки. В их числе высокая температура, герпангина, высыпания на руках и ногах, расстройство пищеварения.

«Первые симптомы заболевания — это высочайшая температура, которая не снижается, это изменения в горле по типу герпангины: сильные боли в горле, пузырики, прыщики водянистые, которые лопаются, с язвами во рту, это высыпания на руках и ногах, и это кишечный синдром, то есть рвота повторная, боли в животе и расстройство стула»,

- приводят слова врача «Известия». Он добавил, что вирус лечится иммунитетом.

Заболевшим рекомендуют обращаться к врачу, так как вирус может развиться и привести к осложнениям. Вирус является сезонным. Он появляется летом и ранней осенью. По мнению Тимакова, катастрофы нет, но требуется мониторинг ситуации, наблюдение и обращение к врачам.

Напомним, в школах и детских садах организуют утренние фильтры после сообщений о случаях инфекции, связанной с вирусом Коксаки, в некоторых регионах. Проведение утренних проверок будет контролировать Роспотребнадзор. // фото freepik.com