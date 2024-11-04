Детей проверят в садах и школах после сообщений о вирусе Коксаки

В школах и детских садах организуют утренние фильтры после сообщений о случаях инфекции, связанной с вирусом Коксаки, в некоторых регионах. Проведение утренних проверок будет контролировать Роспотребнадзор. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Под утренними фильтрами подразумевают проверку состояния детей на наличие признаков болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк и других симптомов.

Если у ребенка выявят признаки болезни, его должны изолировать до полного выздоровления. Чтобы избежать распространения инфекции вводят ограничительные мероприятия.

Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Примерно половина заболевших переносит инфекцию бессимптомно.

У других возникает лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки.

Инфицирование вирусами Коксаки А проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом и герпангиной (появлением пузырьков на слизистой оболочке полости рта и на миндалинах), конъюнктивитом, склеритом, диареей, возможно развитие менингита. Вирусы Коксаки В чаще поражают сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи.

Среди рекомендаций – чаще мыть руки, пить бутилированную или кипяченую воду, такой же водой промывать фрукты и овощи. Избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.

При недомогании после возвращения из курортных стран, нужно обращаться за медицинской помощью. // фото unsplash.com/ Taylor Flowe