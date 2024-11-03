Богатые пробиотиками продукты помогут защититься в сезон простуд

В сезон простуд поддержать организм помогут квашеная капуста и йогурт. Эти продукты богаты пробиотиками - функциональные и безвредные микроорганизмы, которые позитивно влияют на микрофлору.

Фрукты, чеснок, черника, имбирь, зелень, орехи, семена тоже помогают поддержать иммунитет, пишет «Газет.Ru». В них содержатся витамин С и природные вещества, обладающие противовоспалительным действием и способные восстанавливать поврежденные клетки.

Забота о здоровье кишечника помогает оптимизировать работу иммунной системы. По мнению зарубежного эксперта, усилить защиту организма от простуды и гриппа могут пищевые добавки, такие как витамин D, цинк и магний. Но большую часть полезных веществ должна обеспечивать здоровая диета. // фото unsplash.com/ nrd