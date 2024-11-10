Врач рассказал, сколько мяса нужно есть в неделю

За неделю стоит употреблять не более 500–600 граммов красного мяса, об этом рассказал в интервью «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, чрезмерное потребление мяса может привести к проблемам со здоровьем.

Как пояснил специалист, частое употребление больших объемов красного мяса, особенно обработанного, повышает риск развития рака толстой кишки. Канцерогены могут образовываться при жарке и копчении, делая такое мясо менее безопасным для организма.

Белоусов добавил, что красное мясо содержит много насыщенных жиров, которые негативно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, могут повысить уровень холестерина и способствовать развитию атеросклероза. Наибольшую угрозу представляют переработанные продукты, такие как колбасы и сосиски. Вместо них врач советует выбирать нежирные сорта мяса. // фото: pexels.com