25 августа 2020, 18:46
Прямая линия главы Карелии о начале учебного года, продолжение
Информация, которая озвучена в рамках прямой линии Артура Парфенчикова 25 августа 2020 г. в Петрозаводске
Парфенчиков:
По поводу того, как быть с детьми и педагогами, только что приехавшими из отпусков идут дискуссии. Думаем, что установим для них карантин 5-7 дней. По детям еще подумаем, а педагоги должны уйти на <само>изоляцию.
Голубев:
Дети на занятиях в кабинетах будут без масок, педагоги во время урока тоже, но при близкой дистанции маска будет нужна. В крайнем случае – нужен экран.
Вопрос:
Увеличится ли количество учащихся во вторую смену?
Голубев:
Риск есть, но незначительный. Скорее речь идет не о второй смене, а о промежуточной, чтобы развести потоки обучающихся.
Парфенчиков:
Я общался с родителями, и многие говорят, что лучше уж вторая смена, чем дистанционное обучение.