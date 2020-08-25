Прямая линия главы Карелии о начале учебного года, продолжение

Парфенчиков:

По поводу того, как быть с детьми и педагогами, только что приехавшими из отпусков идут дискуссии. Думаем, что установим для них карантин 5-7 дней. По детям еще подумаем, а педагоги должны уйти на <само>изоляцию.

Голубев:

Дети на занятиях в кабинетах будут без масок, педагоги во время урока тоже, но при близкой дистанции маска будет нужна. В крайнем случае – нужен экран.

Вопрос:

Увеличится ли количество учащихся во вторую смену?

Голубев:

Риск есть, но незначительный. Скорее речь идет не о второй смене, а о промежуточной, чтобы развести потоки обучающихся.

Парфенчиков:

Я общался с родителями, и многие говорят, что лучше уж вторая смена, чем дистанционное обучение.