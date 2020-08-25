Прямая линия главы Карелии Артура Парфенчикова о начале учебного года

Артур Парфенчиков отвечает на вопросы жителей региона. Что уже известно?

Парфенчиков:

1 сентября школы откроются. Линейки состоятся для 1, 9 и 11 классов. Родителей на линейки допустят. Про дедушек и бабушек губернатор сказано очень неразборчиво – сказал, что сейчас общение необходимо сократить.

Мы должны сделать все, чтобы школы работали в обычном режиме. Живем в условиях пандемии, и мы к ней, наверное, уже привыкли. В случае вспышек классы или даже школы будут закрываться на карантин, к этому нужно относиться спокойно.





Министр образования Роман Голубев:

Родители должны быть в масках, детям можно обойтись без них.

Каждый класс должен быть замкнутой системой. Должна быть дезинфекция, проветривание. Гибкий график занятий, перемен, гибкий график питания. Во многих школах есть возможность разделить потоки, есть дополнительные входы. На перемены детям выходить можно, но классы будут выходить на перемены по очереди.

Глава предлагает проводить максимальное количество занятий на свежем воздухе.

«Не вижу проблемы в том, чтобы историк вывел детей в парк и там поговорил по существу предмета. Зачем урок природоведения проводить в кабинете»?

– сказал Артур Парфенчиков.

Но это именно рекомендации учителям.

Предусмотрено измерение температуры на входе, хотя, как отметил глава Карелии, большая часть случаев заболевания проходит у детей бессимптомно.