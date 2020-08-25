Очередные гаражи в Петрозаводске идут под снос

Мэрия на своем сайте призывает владельцев гаражей на улицах Пархоменко, Пушкинской и Краснофлотской убрать самовольно воздвигнутые объекты.

Освободить незаконно занятые земельные участки необходимо до 8 сентября.

В соответствии с п. 6 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО от 25.04.2011 № 1417, владельцев гаражей информируют о необходимости убрать постройки.

Сносу подлежат семь гаражей возле дома № 26Б на улице Пархоменко, 12 гаражей и три контейнера у дома № 6 на Краснофлотской улице и 15 гаражей в районе домов № 1 и № 3 на Пушкинской улице.