Новый бордюр в Петрозаводске перекрыл движение машинам

До 15 сентября в Петрозаводске должны завершиться основные работы по ремонту городских магистралей в рамках нацпроекта, сообщает паблик «Дороги республики Карелия».

Сейчас идут завершающие стадии работ, идет приемка работ на улице Муезерской, продолжается обновление Первомайского проспекта, улицы Калинина и набережной Варкауса.

Впрочем, иногда дорожники перегибают.

- Один из недостатков, обнаруженных недавно, - высокий бордюрный камень, установленный дорожниками на улице Калинина, в месте, где находится выезд из гаражного кооператива. Из-за этого проезжать здесь стало сложно, а у расположенной в одном из гаражных боксов шиномонтажной мастерской возникла серьезная проблема, поскольку многие клиенты попросту не могли туда заехать,

- рассказал один из активистов общественного контроля Александр Беляков.

По его словам, на обнаруженную проблему быстро отреагировали в даминистрации и подрядчики исправились.