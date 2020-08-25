Остановка и стоянка запрещаются по Пухтинскому проезду в Петрозаводске

С 14 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по Пухтинскому проезду, сообщает администрация Петрозаводска.

Это территория на Кукковке, между школой № 5 и детсадом № 95 «Родничок» и далее в сторону улицы Генерал Фролова.

Соответствующие знаки установят в целях повышения безопасности. Рядом находятся средняя школа № 5, а также детские сады № 95 и № 101. Через проезд пролегает маршрут воспитанников муниципальных учреждений.

Стоянка будет запрещена в будни.