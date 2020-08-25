В Петрозаводске модернизируют техникумы и общежития

Глава Карелии рассказал о ходе ремонта и модернизации нескольких учебных заведений в Петрозаводске.

В частности, в педагогическом колледже будет обновлен фасад, установлены тренажеры и отремонтирован спортзал. На ремонт двух общежитий будет выделяться по 6 миллионов рублей в год.

В разгаре ремонт общежития Петрозаводского автотранспортного техникума, в котором проживают более 400 человек. Заканчиваются работы по замене систем холодного и горячего водоснабжения, ведется ремонт внутренних электросетей, системы канализации, отремонтированы кухни и жилые комнаты 5 этажа.

«А главное – на этажах оборудованы душевые кабины (до этого душ был только на 1 этаже). На все эти работы выделено 22 млн. рублей в этом году, и до 2024 года ежегодно будет выделяться по 24 млн. рублей на ремонт всех 4 общежитий автотранспортного техникума. Кроме того, в рамках реализации Программы энергосбережения заменены оконные и дверные блоки в зданиях общежитий на сумму 28 млн. рублей и проводится капитальный ремонт тепловых пунктов на сумму почти 2 млн. рублей», сообщает правительство.

В техникуме городского хозяйства на три миллиона рублей обоурдуется мастерская по компетенции «Реставратор памятников деревянного зодчества», «Программные решения для бизнеса» по стандартам WorldSkills, аккредитуется Центр демонстрационного экзамена по профессии «Малярное дело».

В этом году на обустройство техникумов в столице Карелия потрачено свыше 200 млн. рублей, около 100 млн. рублей выделено на энергосбережение – это тепловые пункты, замена окон и дверных блоков, утепление зданий.