25 августа 2020, 15:25
Подрядчики не успевают в срок сдать объекты в Петрозаводске
Причину отставания в работах подрядчики видят в сетевой организации «ОРЭС-Петрозаводск»
В этом году Петрозаводск активно приводится в порядок, и это отмечают все.
Например, на Комсомольском проспекте очень активное место: гимназия 37, где 1000 обучающихся, дошкольные образовательные организации и населенный спальный район. Здесь лестничный спуск давно находился в критичном состоянии и нуждался в обновлении.
Как выяснилось на выездном совещании, участок явно не будет выполнен в срок. Депутаты и Администрация ведут строгий контроль, готовится жесткая претензионная работа – подрядчика ждут приличные штрафы.
Почему не все гладко с ведущимися в городе работами? Смотрим видео.