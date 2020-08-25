Подрядчики не успевают в срок сдать объекты в Петрозаводске

В этом году Петрозаводск активно приводится в порядок, и это отмечают все.

Например, на Комсомольском проспекте очень активное место: гимназия 37, где 1000 обучающихся, дошкольные образовательные организации и населенный спальный район. Здесь лестничный спуск давно находился в критичном состоянии и нуждался в обновлении.

Как выяснилось на выездном совещании, участок явно не будет выполнен в срок. Депутаты и Администрация ведут строгий контроль, готовится жесткая претензионная работа – подрядчика ждут приличные штрафы.

Почему не все гладко с ведущимися в городе работами? Смотрим видео.