Движение на трассе «Вологда-Медвежьегорск» временно ограничат

Автомобилистов предупреждают о временных ограничениях движения на трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск» км 532 — км 544. В среду и четверг на этом участке будет временно закрываться движение из-за укладки асфальта в местах стыковки с мостом через реку Тамбица на км 540+694.

По сообщению оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Кола», движение будет ограничено 26 августа с 22:00 до 22:30 и 27 августа с 12:00 до 13:30.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков.