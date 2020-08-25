В Карелии будет испытываться препарат для очистки морей от нефти

На Белом море стартуют полевые испытания биопрепарата на базе микрооганизмов, который планируется использовать для очистки береговой линии и акватории северных морей от нефтяных загрязнений, сообщает «Интрефакс» со ссылкой на компанию «Роснефть».

"Полевые испытания препарата планируется провести в Лаборатории проточных морских систем на базе Беломорской биологической станции имени Н.А. Перцова МГУ (Карелия, Кандалакшский залив Белого моря). Проточные морские аквариумы позволят провести испытания разработки без воздействия на арктическую экосистему и подтвердить ее высокую эффективность и безопасность применения в реальных условиях",

- говорится в пресс-релизе.

Технология биопрепарата основана на использовании природных психрофильных (холодолюбивых) микроорганизмов, которые используют углеводороды в качестве питания.

Кроме того, биологи разработали гидрофобную оболочку, внутри которую поместили биопрепарат - чтобы доставить его до места разлива углеводородов. Гидрофобная оболочка растворяется только при взаимодействии с углеводородной фракцией. Сейчас эксперимент переходит на третью стадию - отработка в полевых условиях.

Проект по разработке инновационного препарата реализуется "Арктическим Научным Центром" (входит в корпоративный научно-проектный комплекс "Роснефти") и негосударственным институтом развития "Иннопрактика" на базе биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Помимо "Роснефти", над биопрепаратами для утилизации нефтепродуктов, способных эффективно работать в условиях низких температур, работает также и "Газпром". Он работает в основном над бактериями, очищающими почвы.

Как будет вести себя препарат попав в бензобак машины или емкость хранилища нефтепродуктов – не сообщается.