Текст: Сергей Панюшкин

С 11 по 13 сентября в 83 регионах России прошли более 9 тысяч избирательных кампаний разных уровней. В результате на выборах губернаторов в 12 из 18 регионов, где выдвигались кандидаты от «Единой России», они победили в первом туре. Еще в 6 субъектах победу одержали пятеро самовыдвиженцев и один представитель ЛДПР.

По итогам выборов в областные парламенты из 464 мандатов ЕР забрала 343. У КПРФ 41 депутат, у ЛДПР 27. «Справедливороссы» получили 24 мандата. Остальные претенденты, в том числе самовыдвиженцы не дошли до отметки в 10 мест. На 807 мандатов претендовали кандидаты на выборах в городские думы. По данным избиркомов, результат ЕР – 568 мандатов, КПРФ – 71 мандат, СР – 39 мандатов, ЛДПР – 30 мандатов. С последними сравнялась «Родина», которая также заводит в гордумы 30 своих депутатов. Неплохой результат у самовыдвиженцев – в городские парламенты прошли 47 независимых кандидатов.

Прошедшие выборы преподнесли оппозиции неприятные сюрпризы. Причем с грустными лицами из этой гонки вышли как те, кто уже давно осел в Госдуме, так и те, кто пока критикует власть за ее стенами. Причины неудач эксперты видят в откровенно пренебрежительном отношении к избирателям, которым в качестве кандидатов подсовывали кого угодно – коррупционеров, уголовников, хулиганов, провокаторов – только не тех, кто действительно идет во власть, чтобы защищать интересы простых людей.

КПРФ – скандалы вместо дел

Накануне новых выборов избиратели обычно ждут отчета по своим наказам, как например, ульяновцы ждали от депутата Госдумы РФ коммуниста Алексея Куринного. Но зря. Куринный в этом году приехал в регион, чтобы поддержать местную КПРФ на выборах в гордуму, но вместо реальных полезных дел Ульяновск получил от коммунистов лишь скандалы. Члены КПРФ устраивали драки в региональном парламенте, подкладывали коллегам-депутатам скумбрию, ломали решетки на входе в здание городской администрации. Куринный построил в центре города палаточный лагерь и демонтировал дорожный знак. Обо всем этом писали региональные СМИ.

«Это была беспрецедентно пустая, бессодержательная кампания коммунистов и конкретно Алексея Куринного, который долгое время был лицом партии в регионе»,

- говорит вице-президент Института национальной стратегии Виктор Милитарев.

Люди ему доверяли. От него ждали какого-то отчета по наказам, хотя бы какого-то конструктива. Но Куринный продолжает говорить только о несправедливом отношении к коммунистам со стороны власти. Это очень странно звучит от человека, который благополучно получил депутатское кресло в Госдуме, добавляет Милитарев.

Вот и ульяновцам, видимо, все это показалось очень странным. Коммунисты не сумели победить ни в одном из 40 избирательных округов и в гордуму Ульяновска не попали вообще. «Причины поражения, наверное, правильней искать в себе. А главное, понимать, что в 2021 году спрос будет куда серьезнее», - заключает Виктор Милитарев.

Еще один скандал случился с КПРФ в Магаданской области. На выборы коммунисты сначала пытались провести людей с серьезными судимостями (грабеж, нанесение тяжких телесных повреждений), но этого не произошло. Надо отметить, что не все кандидаты сообщили об этом в своих документах, некоторые пытались эти неприглядные факты скрыть. В результате по итогам выборов в Магаданскую областную думу КПРФ удалось получить всего 1 мандат. Результат в гордуму и того хуже – коммунисты не получили ни одного депутатского кресла.

Справедливая Россия «споткнулась» на кадрах

Под руководством депутата ГД от региона Олега Шеина партия активно продвигала в гордуму Астрахани сразу двух местных олигархов, которые фактически держат в своих руках «маршруточный» рынок внутригородских перевозок и постоянно повышают стоимость проезда.

«Вероятно, «справедливороссы» полагали, что результат прошлых выборов в гордуму они легко повторят, поэтому можно проталкивать в городской парламент заведомо непопулярных у избирателей кандидатов»,

— объясняет генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Кроме того, эсеры выдвинули в гордуму Ирину Наставину, судимую за сутенерство — в занятие проституцией она вовлекала несовершеннолетних девочек. Когда возмущение общественности достигло предела, кандидатку сняли. И это на фоне истории давней соратницы Шеина Галины Морозовой, которая убила своего 12-летнего сына и спрятала его тело под полом в доме его старшего брата. «Эта чудовищная трагедия наверняка навсегда отвернула от «Справедливой России» очень многих общественников, особенно тех, кто занимается защитой детей, как например, мы, — говорит глава фонда «Ты не один» Елена Гращенкова.

Эксперты также напоминают о поведении эсеров накануне и в сам единый день голосования. «Справедливая Россия» объективно «жестила», — говорит политолог Артур Вафин. — Эсеры пытались подкупить и «понятийно» надавить на председателя местного избиркома в целях подтасовки результатов голосования в пользу их выдвиженца. Как к этому можно нормально относиться? Это неуважение и просто наплевательское отношение к своим же избирателям». Другой представительнице избиркома один из «справедливороссов» публично нахамил на улице, назвав ее толстой.

В итоге «СР» не только не укрепила позиции, но и получила меньше мандатов — четыре вместо пяти. «Маршруточники» в городской парламент не прошли, провести астраханцев не удалось. Как впрочем, и жителей Ярославской области, где «СР» повела на довыборы депутатов Госдумы экс-главу региона Анатолия Лисицына.

«Думаю, эсеры были уверены, что ставка стопроцентная, даже работать с избирателем не придется, удастся выехать на местных элитах, которые по принципу «долг платежом красен» поддержат кандидата. Но и ярославские элиты, и рядовые граждане прекрасно понимают, что в старые мехи новое вино не нальешь, а старую собаку новым фокусам не научишь. Лисицын при всей своей резкой критике власти людей не убедил», — объясняет причину поражения эсеров Виктор Милитарев.

«Унылое голосование»

Особое место в череде провокаций, скандалов и попыток запутать избирателя занимает проект «Умное голосование» («УГ»), которое придумали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Его суть в том, чтобы заставить людей голосовать за одного определенного кандидата на конкретной территории. Причем, по словам лидера новосибирских оппозиционеров, сторонника Навального Сергея Бойко, это не обязательно должен быть хороший человек. Это может быть «жулик, вор и бандит».

«Оппозиция твердит одну мантру: любой лучше, чем тот, что сейчас. Но чем лучше? Неужели, по их мнению, откровенный мошенник лучше неэффективного руководителя, а экстремист – «скучного» чиновника? И как вообще выглядит эта шкала «качества»?»

- недоумевает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

«На фоне уже разгорающегося скандала вокруг крайне сомнительных выдвиженцев от «умного голосования» заявления Бойко имели эффект разорвавшейся бомбы. В плохом для оппозиции смысле», - говорит президент исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский. Набор персон, которых поддерживает «УГ», действительно, вызывает вопросы.

В 2019 году депутатом Мосгордумы от КПРФ с помощью «умного голосования» стал Олег Шереметьев. Однако уже в конце августа 2020 года он был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, народный избранник увел из столичной казны не менее 2 млн рублей.

Также на попытке мошенничества были пойманы депутаты хабаровской краевой думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов. Их поддерживало «УГ».

Политолог Олег Иванов считает, что сторонникам Навального не важно, как кандидат будет (и будет ли) защищать интересы людей: «Оппозиционеры навязывают людям своего кандидата, не особо заботясь, порядочный ли это человек, что реально он намерен делать в качестве депутата, как это отразится на жизни избирателя. Главное, что он выступает против власти».

Кроме того, организаторов «Умного голосования» наблюдатели не раз ловили на фальсификациях. «Команда Навального активно использовала технологию вброса. В интернете они публиковали откровенные фальшивки.

В результате уровень доверия к оппозиции как к достоверному источнику информации все больше падал. Это же очевидная вещь, нельзя делать из людей дураков», - говорит член координационного центра по наблюдению за голосованием Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

В этом году из более 1170 кандидатов от «умного голосования» получили мандаты 98. При этом сами депутаты, прошедшие от «УГ», уже отказываются от интернет-платформы Навального и переходят туда, где действительно можно работать в интересах народа. Так, избранный в горсовет Новосибирска при поддержке «умного голосования» Александр Мухарицын сообщил, что присоединяется к «Единой России», чтобы максимально эффективно выполнять наказы избирателей.

«Умное голосование» оказалось ненужным ни избирателям, ни кандидатам. «Необходима эта история только самим его создателям для того, чтобы не стать политическим трупом», - уверен Олег Иванов.

Как считают политологи, у оппозиции в этом сезоне было много «козырей», которые подогревали протест и могли привести оппозиционеров к прорыву.

«Но не получилось. Единый день голосования в этом году запомнится провалом оппозиции», - подводит итог политолог Андрей Тихонов.