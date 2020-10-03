Карельский депутат высказалась о смерти нижегородской журналистки

Депутата Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова прокомментировала смерть нижегородского журналиста Ирины Славиной. Главный редактор издания «KozaPress» в пятницу совершила акт самосожжения напротив здания регионального МВД.

– Мы переписывались с Ириной осенью 2018 года по поводу одной семьи, оказавшейся в очень тяжелой ситуации. "Это людоедство" - подвела черту Ирина, говоря про тех, кто довел семью до такого состояния. Сегодня людоеды довели Ирину до отчаянного шага, – написала на своей странице Эмилия Слабунова.

Депутат полагает, что причиной самоубийства стали уголовные дела, возбуждавшиеся в отношении журналистки.

– Мы не забудем и не простим! Им воздастся! Требую незамедлительного возбуждения уголовного дела по статье «доведение до самоубийства» и наказания виновных! – заявила Эмилия Слабунова.

Напомним, 1 октября 2020 года дома у Славиной прошёл обыск в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации – речь об «Открытой России». У Ирины Славиной силовики забрали электронную технику, затем журналистку повезли на допрос. На следующий день Ирина Славина подожгла себя возле здания регионального МВД. Перед этим она оставила пост в Фейсбуке, где попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию.