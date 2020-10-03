03 октября 2020, 14:14
Политика

Карельский депутат высказалась о смерти нижегородской журналистки

Эмилия Слабунова требует возбудить уголовное дело по факту доведения до самоубийства главреда «KozaPress» Ирины Славиной

Депутата Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова прокомментировала смерть нижегородского журналиста Ирины Славиной. Главный редактор издания «KozaPress» в пятницу совершила акт самосожжения напротив здания регионального МВД.

– Мы переписывались с Ириной осенью 2018 года по поводу одной семьи, оказавшейся в очень тяжелой ситуации. "Это людоедство" - подвела черту Ирина, говоря про тех, кто довел семью до такого состояния. Сегодня людоеды довели Ирину до отчаянного шага, – написала на своей странице Эмилия Слабунова.

Депутат полагает, что причиной самоубийства стали уголовные дела, возбуждавшиеся в отношении журналистки.

– Мы не забудем и не простим! Им воздастся! Требую незамедлительного возбуждения уголовного дела по статье «доведение до самоубийства» и наказания виновных! – заявила Эмилия Слабунова.

Напомним, 1 октября 2020 года дома у Славиной прошёл обыск в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации – речь об «Открытой России». У Ирины Славиной силовики забрали электронную технику, затем журналистку повезли на допрос. На следующий день Ирина Славина подожгла себя возле здания регионального МВД. Перед этим она оставила пост в Фейсбуке, где попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию.

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Карелия
нижний новгород
сми
пресса
самосожжение
репрессии
Эмилия Слабунова