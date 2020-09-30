Будущее поликлиники № 3 обсудят в Законодательном собрании Карелии

На площадке Законодательного Собрания Карелии 2 октября состоится совещание, на котором будут обсуждаться перспективы развития поликлиники № 3 г. Петрозаводска, в том числе строительство нового здания для учреждения.

Как рассказала заместитель председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Марина Гуменникова, в совещании примут участие представители всех заинтересованных сторон - администрации Петрозаводского городского округа, Министерства здравоохранения республики, Петросовета, общественности и карельского парламента.

«Думаю, что работа будет идти в формате конструктивного диалога, так как у нас одна цель - улучшить качество медицинских услуг для жителей двух крупных микрорайонов города»

- сказала Марина Гуменникова.



Парламентарий напомнил, что ранее в Законодательное Собрание поступили обращения жителей города о том, что имеющиеся площади медучреждения недостаточны для приема пациентов в комфортных условиях, так как оно находится в приспособленном под поликлинику здании бывшего общежития 1958 года постройки. Вопрос обсуждался на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике в сентябре.

На совещании будут рассматриваться несколько вариантов решения проблемы, среди них - реконструкция существующего здания, строительство новой поликлиники, сотрудничество с учреждением здравоохранения «РЖД - Медицина».