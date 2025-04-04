«Проще в окно»: карельский город зарастает стихийными свалками

В Кондопоге между домом №10-а по улице Пролетарская и детским садом находится огромная стихийная свалка. Ей уже много лет, рассказали редакции сайта «Петрозаводск говорит» кондопожане, которые водят в этот детский сад своих малышей.

«Помимо бутылок пустых и прочих отходов, валяются использованные шприцы. Ранее кто-то убирал это безобразие. Но сейчас глава сослался на жителей и вразумительного ответа не дал»,

- рассказывают жители города бумажников.

Глава администрации Кондопожского района посоветовал недовольным горожанам обратиться в надзорный орган.

«Обращайтесь в прокуратуру на тех, кто выбрасывает свои отходы жизнедеятельности в окна, не считая должным донести до контейнеров»,

- ответил на обращение кондопожан Дмитрий Зацепин.

Родители малышей согласны с чиновником в той части, что стихийная свалка не образовалась сама по себе. Пролетарская, 10-а – это общежитие, контейнеры для мусора есть, но почему-то жильцы дома не доходят до них, им проще выкинуть отходы жизнедеятельности в окно.

Однако жители города в Карелии не согласны, что власть устраняется от решения проблемы. Дети не должны находиться практически «на помойке», ежедневно видеть мусорный полигон и вдыхать испарения от разлагающихся отходов жизнедеятельности.