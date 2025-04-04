Петрозаводск 10 лет носит почетное звание «Город воинской славы»

Сегодня, 4 апреля в Петрозаводске, у стелы «Город воинской славы» состоялся торжественный митинг в честь 10-летия присвоения почетного звания столице Карелии. Со знаменательной датой горожан поздравил Глава республики Артур Парфенчиков.

"Петрозаводск по праву носит почетное звание «Город воинской славы». Само создание Петровской слободы связано с героическими страницами военной истории государства, когда здесь на северо-западных рубежах наши предки отстаивали границы, возвращали территории, утраченные несколько десятилетий до этого",

– сказал Артур Парфенчиков.

Впоследствии Петровский и Александровский заводы создавали оружие практически для всех сражений и побед наших воинов и полководцев – Суворова, Кутузова, Румянцева. Наши пушки использовали на фронтах Отечественной войны 1812 года, с ними брали Париж в 1815-ом. 100 лет назад наши предки обороняли карельскую землю от интервентов. Героическая оборона Петрозаводска сыграла важнейшую роль в устойчивости Карельского фронта, стала весомым вкладом в нашу общую Победу над фашизмом. Наши предки воевали на многих фронтах, брали Берлин. Глава Карелии отметил важность преемственности поколений в родной республике.

"Сегодня наши земляки, будучи верными памяти и заветам предков, отстаивают независимость Великой Родины на полях специальной военной операции. Они вновь останавливают на наших западных рубежах возродившийся фашизм, – подчеркнул Артур Парфенчиков. – Я уверен, что благодаря единству фронта и тыла, наши земляки плечом к плечу с соотечественниками куют новую победу. Нам всем – жителям Города воинской славы – сегодня нужно быть достойными памяти наших великих предков. Поздравляю со знаменательной датой в истории города Петрозаводска!".

Почетного звания удостоены 47 городов России – их имена высечены на гранитной стеле в Александровском саду у Кремлевской стены. К жителям карельской столицы обратился исполнительный директор Союза городов воинской славы Игорь Сунгуров.

"Примите самые искренние и теплые поздравления с замечательной датой, особенно в преддверии 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Почетное звание «Город воинской славы» в отличие от звания «Город-герой» присваивается за всю многовековую историю, а история Петрозаводска очень богата. Военно-патриотическая работа в Карелии поставлена на очень высоком уровне – это то, что объединяло нас в трудные военные годы, то, что объединяет нас сейчас, будет объединять в будущем!",

– сказал Игорь Сунгуров.

Карельские артисты исполнили на торжественном митинге патриотические песни, а жители Петрозаводска возложили к стеле «Город воинской славы» цветы в память о героических предках. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.