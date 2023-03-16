Пропавший в Петрозаводске молодой мужчина найден мертвым

Пропавший в Петрозаводске 24-летний молодой человек найден мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, горожанин пропал 13 марта. Он ушел из дома в карельской столице, после чего следы молодого человека терялись. Его искали в течение трех дней.

Причины смерти пропавшего и обстоятельства его обнаружения не уточняются.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в лесу между Кукковкой и Древлянкой было найдено тело полураздетого молодого мужчины. Документов при нем не обнаружили, зато рядом нашли странные предметы. // Фото: unsplash.com