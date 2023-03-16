Работник погиб при ремонте трубопровода в Карелии

Государственная инспекция труда провела расследование тяжелого несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в Карелии. Об этом сообщает сайт ведомства.

Трагедия произошла с работником нефтегазовой компании. Установлено, что мастер получил удар частью трубопровода при выполнении работ по поднятию и перемещению трубопровода для очистки изоляции очистным комбайном.

Проверяющие пришли к выводу, что инцидент случился из-за нарушения работниками требований безопасности. Также к трагедии привела неудовлетворительная организация работ со стороны руководителей. // Фото: unsplash.com