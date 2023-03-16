16 марта 2023, 14:22
Работник погиб при ремонте трубопровода в Карелии
Госинспекция труда провела расследование несчастного случая, унесшего жизнь сотрудника нефтегазовой компании
Государственная инспекция труда провела расследование тяжелого несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в Карелии. Об этом сообщает сайт ведомства.
Трагедия произошла с работником нефтегазовой компании. Установлено, что мастер получил удар частью трубопровода при выполнении работ по поднятию и перемещению трубопровода для очистки изоляции очистным комбайном.
Проверяющие пришли к выводу, что инцидент случился из-за нарушения работниками требований безопасности. Также к трагедии привела неудовлетворительная организация работ со стороны руководителей. // Фото: unsplash.com