Труп полураздетого юноши нашли в лесном массиве Петрозаводска

Тело молодого человека нашли сегодня в лесном массиве в Петрозаводске. На нем частично не было одежды, документы отсутствуют, рядом обнаружили странные предметы, пишет портал «Карелия.Ньюс».

Страшную находку сделали между микрорайонами Кукковка и Древлянка. Погибший раздет по пояс, одежда лежит недалеко, рассказали изданию очевидцы.

Рядом также якобы нашли некие предметы, которые напоминают приспособления для употребления наркотических веществ. Официальных комментариев пока нет, правоохранители работают на месте ЧП.

Напомним, ранее в карельской столице стали разыскивать молодого горожанина Аркадия С. Он пропал 13 марта. // фото: unsplash.com