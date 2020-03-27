Прокуратура защитила женщину, получившую уведомление об увольнении

Прокуратура Пудожского района отстояла права наемного работника. Работодатель был вынужден отказаться от увольнения своего сотрудника, так как оно было незаконным.

По информации надзорного ведомства, в надзоный орган обратилась женщина, которая работала заместителем руководителя организации. При этом он по совместительству ежемесячно выполняла незначительный объем работы по нижестоящей должности. Заявительница рассказала, что она получила незаконное уведомление об увольнении.

«Администрация организации направила сотруднице уведомление о предстоящем увольнении с 28.02.2020 с должности заместителя руководителя в порядке статьи 238 Трудового кодекса Российской Федерации. Однако данная статья предусматривает основания прекращения трудового договора с лицом, работающим по совместительству, тогда как для заявительницы указанная в уведомлении работа является основной,»

– говорится в сообщении прокуратуры.

В связи с возможным незаконным увольнением с основной работы прокуратура района руководителю организации объявила предостережение. После этого работодатель отказался от своих намерений, трудовые правоотношения с сотрудницей по должности заместителя продолжаются.