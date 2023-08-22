Прокуратура заинтересовалась разгуливающими в Новой Вилге алабаями

Прокуратура заинтересовалась историей со стаей алабаев, которые в страхе держат Новую Вилгу.

На днях в паблике о жизни населенного пункта было опубликовано фото, как крупный алабай грызет мелкую собаку, а рядом находятся три других алабая, на других снимках – погибший мопс и двое мужчин, которые берут алабая на поводок. Местные жители утверждают, что крупные собаки нападали и ранее.

После новой атаки активные жители поселка составили обращение на имя замглавы по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына. Авторы письма попросили провести проверку в отношении владельца алабаев с привлечением прокуратуры, полиции и Россельхознадзора.

Полиция после инцидента пообщалась с владельцами животных, также проводится проверка, ее контролирует прокуратура.

«В ходе проводимых надзорных мероприятий будет дана оценка действиям собственника собак и достаточности принятых сотрудниками полиции мер», - отметили в прокуратуре. // фото «Петрозаводск говорит»