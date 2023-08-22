22 августа 2023, 16:35
Происшествия

Прокуратура заинтересовалась разгуливающими в Новой Вилге алабаями

Стая крупных собак нападает на мелких собратьев и держит в страхе жителей поселка

Прокуратура заинтересовалась историей со стаей алабаев, которые в страхе держат Новую Вилгу.

На днях в паблике о жизни населенного пункта было опубликовано фото, как крупный алабай грызет мелкую собаку, а рядом находятся три других алабая, на других снимках – погибший мопс и двое мужчин, которые берут алабая на поводок. Местные жители утверждают, что крупные собаки нападали и ранее.

После новой атаки активные жители поселка составили обращение на имя замглавы по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына.  Авторы письма попросили провести проверку в отношении владельца алабаев с привлечением прокуратуры, полиции и Россельхознадзора.

Полиция после инцидента пообщалась с владельцами животных, также проводится проверка, ее контролирует прокуратура.

«В ходе проводимых надзорных мероприятий будет дана оценка действиям собственника собак и достаточности принятых сотрудниками полиции мер», - отметили в прокуратуре. // фото «Петрозаводск говорит»

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новости Карелии
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прокуратура