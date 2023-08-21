Четыре алабая разорвали мопса в Новой Вилге
Несколько алабаев разорвали маленькую домашнюю собаку. Алабаи загрызли мопса насмерть, это своими глазами видела подписчица паблика «НОВАЯ ВИЛГА/Д.ВИЛГА/Д.ПОЛОВИНА. Доска объявлений» ВКонтакте.
- Чей маленький мопс? Бездушно рвали эти невоспитанные собаки. Хозяева, заберите, пожалуйста, малыша. Хозяева алабаев все видели и бездушно ушли,
- написала она.
Женщина сделала фотографии и планирует написать заявление в прокуратуру. На место ЧП приезжала опергруппа полиции.
Алабаи уже не первый год терроризируют жителей поселка. Ранее они напали на другую собаку, та чудом выжила.
Люди живут в страхе, они неоднократно обращались к хозяевам агрессивных псов и просили принять меры. Однако те заявляют, что собаки сбегают.
- Страшно теперь и на улицу выходить, в прошлый раз эти собачки пришли к нам на участок все в крови, хорошо - ребенок дома был,
- написала жительница поселка в комментарии.
Люди предполагают, что хозяева разводят алабаев – раньше их было меньше, сейчас два взрослых особи и два подросших щенка. // фото: скриншот видео из группы ВК.