Четыре алабая разорвали мопса в Новой Вилге

Несколько алабаев разорвали маленькую домашнюю собаку. Алабаи загрызли мопса насмерть, это своими глазами видела подписчица паблика «НОВАЯ ВИЛГА/Д.ВИЛГА/Д.ПОЛОВИНА. Доска объявлений» ВКонтакте.

- Чей маленький мопс? Бездушно рвали эти невоспитанные собаки. Хозяева, заберите, пожалуйста, малыша. Хозяева алабаев все видели и бездушно ушли,

- написала она.

Женщина сделала фотографии и планирует написать заявление в прокуратуру. На место ЧП приезжала опергруппа полиции.

Алабаи уже не первый год терроризируют жителей поселка. Ранее они напали на другую собаку, та чудом выжила.

Люди живут в страхе, они неоднократно обращались к хозяевам агрессивных псов и просили принять меры. Однако те заявляют, что собаки сбегают.

- Страшно теперь и на улицу выходить, в прошлый раз эти собачки пришли к нам на участок все в крови, хорошо - ребенок дома был,

- написала жительница поселка в комментарии.

Люди предполагают, что хозяева разводят алабаев – раньше их было меньше, сейчас два взрослых особи и два подросших щенка. // фото: скриншот видео из группы ВК.