Заполненный водой провал в детсаду угрожает дошкольникам в Лахденпохье

До старта нового образовательного года остаются считанные дни, а территория у детского садика «Радуга» в Лахденпохье совсем не соответствует столь красочному названию.

Рядом с колодцем образовался солидный провал. На заполненную водой дыру сверху накидали досок, а рядом растянули ленту и поставили деревянные поддоны. Впрочем, вряд ли такие преграды остановят любопытных малышей, если провал не успеют отремонтировать, когда дети вернутся в сад.

На проблему не первый раз обращал внимание паблике «Лахденпохья-Навсегда!», в котором опубликованы фотографии этого искусственного пруда посреди детсадовского дворика.

17 августа в официальном паблике районной власти появилось сообщение о завершении работы комиссии по оценке готовности образовательных организаций к 2023-2024 учебному году.

«В ходе проверки комиссия особое внимание обратила на здания и помещения образовательных организаций, их оснащенность оборудованием и средствами обучения. Руководителям даны рекомендации, которые должны будут устранены к началу учебного года. С 1 сентября все учебные учреждения откроют свои двери для учеников», - говорится в сообщении районных властей.

Таким образом, остается лишь надеяться, что к 1 сентября дыру у «Радуги» заделают. // фото unsplash.com