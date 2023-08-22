22 августа 2023, 16:08
Костомукшанин срубил деревья на уголовное дело
37-летний мужчина рискует оказаться за решеткой за 35 спиленных деревьев и почти пять десятков поврежденных
37-летний костомукшанин попался на незаконной рубке деревьев. В отношении него завели уголовное дело, наказание определит суд. Ему может грозить до семи лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре.
Обвиняемый срубил 35 сухостойных деревьев в 15 километрах от Костомукши в лесничестве. Еще 48 молодых деревьев он повредил снегоходом во время поездок по лесу. Ущерб составил 199 тысяч, его обвиняемый уже возместил.
Древесину изъяли, она хранится у арендатора лесного участка. // фото freepik.com/ User18526052