Костомукшанин срубил деревья на уголовное дело

37-летний костомукшанин попался на незаконной рубке деревьев. В отношении него завели уголовное дело, наказание определит суд. Ему может грозить до семи лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый срубил 35 сухостойных деревьев в 15 километрах от Костомукши в лесничестве. Еще 48 молодых деревьев он повредил снегоходом во время поездок по лесу. Ущерб составил 199 тысяч, его обвиняемый уже возместил.

Древесину изъяли, она хранится у арендатора лесного участка. // фото freepik.com/ User18526052