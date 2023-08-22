Врач-диетолог главной больницы Карелии за взятку убрала мясо и фрукты

Рассмотрение уголовного дела о взятках проходит в Петрозаводском городском суде. Ключевой фигурой в деле является диетолог Республиканской больницы имени В.А.Баранова, Людмила Балашова, которая стала обвиняемой по статье 290 части 6 - получение крупной взятки должностным лицом. Об этом пишет «МК-Карелия».

По данным следствия, Людмила Балашова в течение периода с 1 января 2019 года по 20 июля 2022 года, находясь на должности, систематически принимала взятки от Станислава Мишичева, учредителя ООО «Диетгрупп», через посредников - Дениса Калягина и Андрея Пронина. Общая сумма полученных взяток достигла 1 240 000 рублей.

Согласно заявлению прокурора Дмитрия Егорова, Людмила Балашова используя свои полномочия в качестве врача-диетолога, представила вопрос об одобрении обновленного семидневного меню, в котором по просьбе Мишичева была исключена говядина, заменена более доступным куриным и рыбным отварным мясом, а также были исключены свежие фрукты, заменены соками. //фото: freepik.com/