Прокуратура взяла на контроль проверку гибели людей при пожаре

Прокуратура контролирует проверку по факту пожара в Лоухском районе, повлекшего гибель двух человек. На место инцидента выезжал помощник прокурора района Дмитрий Демьяк.

Пожар в двухквартирном доме на улице Азарова в поселке Кестеньга возник 10 июня. Пожарные тушили возгорание в течение четырех часов. На пепелище обнаружили тела двух человек – женщины, 1939 года рождения, и мужчины, 1964 года рождения.

В прокуратуре сообщили, что по предварительным выводам, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

Правоохранители проводят процессуальную проверку, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры. // фото пресс-служба прокуратуры РК