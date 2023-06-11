11 июня 2023, 17:09
Происшествия

Мужчина и женщина погибли на пожаре в Карелии

Следователи выясняют обстоятельства гибели людей на севере республики

На пожаре в поселке Кестеньга, произошедшем минувшей ночью, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, огонь вспыхнул в жилом доме вечером 10 июня. Пожарные тушили возгорание в течение четырех часов.

На пепелище специалисты обнаружили трупы женщины 1939 года рождения и мужчины 1964 года рождения. Для установления причины смерти людей назначена экспертиза.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Проводится проверка. // Фото СК

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новости Карелии