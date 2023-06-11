Горевший жилой дом на севере Карелии тушили до поздней ночи

Вечером 10 июня произошел пожар в поселке Кестеньга Лоухского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о возгорании в жилом доме поступил на пульт дежурного в 22:44. На место выехали три единицы техники и десять специалистов. Возгорание оказалось очень серьезным. Ликвидировать пожар удалось лишь к 2:45 ночи.

Спасатели напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: unsplash.com