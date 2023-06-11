Пожар вспыхнул в жилом доме в Петрозаводске

Днем 10 июня в Петрозаводске произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

В 13:10 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в здании на улице Древлянка. На место выехали три единицы техники и 12 специалистов. Помощь пожарных, однако, не потребовалась. Возгорание было ликвидировано до их приезда.

Жителям Карелии напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: unsplash.com