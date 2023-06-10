Два человека пострадали в жесткой аварии на «Коле» в Карелии

Сегодня в Медвежьегорском районе произошло жесткое ДТП на трассе «Кола». Пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На 675-м километре федеральной магистрали столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали уроженцы Москвы и Санкт-Петербурга.

Мужчина 1967 года рождения получил сотрясение головного мозга и ссадины лица. Женщина 1973 года рождения получила ушиб левой голени.

Пострадавшие доставлены в Медвежьегорскую ЦРБ. Им оказывается необходимая помощь. // Фото: unsplash.com