Рыбаков с перевернувшейся лодки на Онего спасли

Попавших в бедствие рыбаков на Онежском озере обнаружили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Напомним, сегодня в 14:45 лодка с двумя рыбаками перевернулась в Пудожском районе недалеко от Муромского монастыря. Люди оказались в воде.

По сообщению ведомства, рыбаков обнаружили спасатели из Вытегры. Они доставляются на берег. В медицинской помощи люди не нуждаются. // Фото «Петрозаводск говорит»