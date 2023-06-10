Лодка с рыбаками перевернулась на Онежском озере

В Карелии случилось ЧП на Онежском озере. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, сегодня в 14:45 в Пудожском районе недалеко от Муромского монастыря перевернулась лодка с двумя рыбаками. Об их судьбе пока ничего не известно.

В министерстве напомнили жителям республики, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото «Петрозаводск говорит»