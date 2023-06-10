Врач из Карелии погиб в Казани

В Казани в ДТП погиб врач из Карелии. Трагедия произошла вечером 9 июня - пешехода сбил дорогой «Мерседес».

По данным «МК в Карелии», погибшим пешеходом оказался медик из нашей республики. Имя усопшего не называется, известно, что он был травматологом и работал в одной из клиник.

За рулем иномарки находился 18-летний студент. В паблике «ЧП. ДТП Казань» сообщается, что молодой человек - член сборной Татарстана по боксу, сын местного бизнесмена. Отмечается, что пешеход переходил дорогу на красный свет, но и водитель нарушал правила - в момент аварии он гонялся с черным BMW. Удар был такой силы, что пешеход пробил головой лобовое стекло. // Фото: https://vk.com/wall-93211844_191610