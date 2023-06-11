В беду на Онежском озере попали жители Санкт-Петербурга

В госкомитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения рассказали о спасательной операции, прошедшей 10 июня на Онежском озере.

По данным ведомства, в 14:15 в службу 112 поступил сигнал о том, что на озере в Пудожском районе перевернулась лодка, в которой находились двое мужчин, жителей Санкт-Петербурга.

На место выехали сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда. Пострадавшие были спасены и доставлены на берег. // Фото госкомитета РК по ОЖ и БН