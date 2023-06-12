12 июня 2023, 09:58
Молния убила туристку в горах Адыгеи
Следователи проверяют обстоятельства гибели 26-летней россиянки
26-летняя девушка из Новороссийска отправилась в горный поход в составе группы из 38 человек. Прогулка в горах Адыгеи должна была занять один день.
Во время похода погода ухудшилась, начался дождь с грозой. В районе Абадзешского перевала в девушку ударила молния, она погибла.
«Пострадавшая получила электрический разряд, несовместимый с жизнью»,
- сообщает СК по Адыгее.
Следователи проверяют обстоятельства гибели туристки. // фото unsplash.com