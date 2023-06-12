Молния убила туристку в горах Адыгеи

26-летняя девушка из Новороссийска отправилась в горный поход в составе группы из 38 человек. Прогулка в горах Адыгеи должна была занять один день.

Во время похода погода ухудшилась, начался дождь с грозой. В районе Абадзешского перевала в девушку ударила молния, она погибла.

«Пострадавшая получила электрический разряд, несовместимый с жизнью»,

- сообщает СК по Адыгее.

Следователи проверяют обстоятельства гибели туристки. // фото unsplash.com